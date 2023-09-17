Сотрудники МЧС России начали работы в пострадавшей от наводнения Ливии
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«Спасатели МЧС России приступили к работе в Ливии», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Утверждается, что в городе организовали автономный полевой лагерь, развернули аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас».
«Сотрудникам МЧС России предстоит обследовать наиболее сложные участки, включая подвалы разрушенных зданий», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что первые 50 сотрудников МЧС прибыли в Ливию для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.
Также сообщалось, что самолёт МЧС России доставил партию гуманитарной помощи в Ливию.