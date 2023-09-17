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Сотрудники МЧС России начали работы в пострадавшей от наводнения Ливии

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Сотрудники МЧС России начали работы в пострадавшем от наводнения городе Дерна в Ливии.
Сотрудники МЧС России начали работы в пострадавшей от наводнения Ливии
  • AP
  • © Abdulaziz Almnsori

«Спасатели МЧС России приступили к работе в Ливии», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Утверждается, что в городе организовали автономный полевой лагерь, развернули аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас».

«Сотрудникам МЧС России предстоит обследовать наиболее сложные участки, включая подвалы разрушенных зданий», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что первые 50 сотрудников МЧС прибыли в Ливию для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.

Также сообщалось, что самолёт МЧС России доставил партию гуманитарной помощи в Ливию.

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