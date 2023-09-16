Первые 50 сотрудников МЧС прибыли в Ливию
- AP
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
«В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты отправятся в Дерну.
«Спасатели оснащены всем необходимым для проведения поисково-спасательных работ, плавсредствами и водолазным оборудованием», — отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что самолёт МЧС России доставил партию гуманитарной помощи в пострадавшую от наводнения Ливию.
Также российский посол в республике Айдар Аганин заявил, что российская сторона направит в Ливию несколько самолётов.