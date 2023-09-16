Первые 50 сотрудников МЧС прибыли в Ливию для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

«В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты отправятся в Дерну.

«Спасатели оснащены всем необходимым для проведения поисково-спасательных работ, плавсредствами и водолазным оборудованием», — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что самолёт МЧС России доставил партию гуманитарной помощи в пострадавшую от наводнения Ливию.

Также российский посол в республике Айдар Аганин заявил, что российская сторона направит в Ливию несколько самолётов.