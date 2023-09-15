Посол: Россия направит самолёты с помощью в пострадавшую от наводнения Ливию

Россия направит несколько самолётов в Ливию, пострадавшую от наводнения, заявил российский посол в республике Айдар Аганин.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, самолёты с помощью будут отправлены в Ливию в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина.

Аганин уточнил, что помощь включает группы спасателей и медиков, а также необходимое оборудование, одеяла и палатки.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц сообщал, что количество погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тыс.