Посол: Россия направит самолёты с помощью в пострадавшую от наводнения Ливию
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, самолёты с помощью будут отправлены в Ливию в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина.
Аганин уточнил, что помощь включает группы спасателей и медиков, а также необходимое оборудование, одеяла и палатки.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц сообщал, что количество погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тыс.