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Генштаб Канады: Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем ожидалось

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Начальник канадского Генштаба генерал Уэйн Эйр заявил, что Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем ожидалось.
Генштаб Канады: Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем ожидалось
  • РИА Новости

Отмечается, что с февраля 2022 года Канада не производила дополнительных снарядов калибра 155 мм.

«Это вызывает всё большую тревогу, так как, если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось», — приводит слова Эйра радиостанция Radio-Canada.

Он также заявил о плохом состоянии канадских танков.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие уже исчерпали изначальный запас боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Град».

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