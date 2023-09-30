Генштаб Канады: Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем ожидалось

Начальник канадского Генштаба генерал Уэйн Эйр заявил, что Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем ожидалось.

Отмечается, что с февраля 2022 года Канада не производила дополнительных снарядов калибра 155 мм.

«Это вызывает всё большую тревогу, так как, если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось», — приводит слова Эйра радиостанция Radio-Canada.

Он также заявил о плохом состоянии канадских танков.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие уже исчерпали изначальный запас боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Град».