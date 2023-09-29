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Wall Street Journal: украинская армия исчерпала запас снарядов для РСЗО «Град»

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Украинские военнослужащие уже исчерпали изначальный запас боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Град».
Wall Street Journal: украинская армия исчерпала запас снарядов для РСЗО «Град»
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сюжете американской газеты The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

По данным издания, у РСЗО, которые применяют ВСУ, низкая точность попадания, поэтому Киев использует большое количество ракет к ним.

Это проблема для Украины, поскольку аналитики считают, что изначальные запасы страны уже иссякли, отмечают журналисты.

По информации правительства США, Пентагон изначально отправил Украине 60 тыс. ракет калибра 122 мм для «Градов», а уже в августе некоторые подразделения были замечены с пустыми установками.

Ранее Минобороны России заявило, что российская армия уничтожила склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ на Херсонском направлении.

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