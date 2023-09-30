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Newsweek: остановка работы правительства США обернётся катастрофой для Украины

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Возможная вынужденная приостановка работы американского правительства обернётся катастрофой для Украины, пишет издание Newsweek.
Newsweek: остановка работы правительства США обернётся катастрофой для Украины
  • AP

Как пишет издание, возможная приостановка работы правительства может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, пишут обозреватели, эта ситуация коснётся практически всех сфер деятельности правительства США, включая украинский конфликт. Именно это может привести к катастрофе для Украины.

«В стратегическом плане прекращение работы правительства сыграет на руку американским противникам», — говорится в публикации.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность, что американский сенат должен прекратить оказывать помощь Украине, чтобы избежать вынужденной остановки работы правительства.

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