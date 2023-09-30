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Посольство в Ливии рассмешили слова США о нежелательном сближении с Москвой

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Посольство России в Ливии с иронией прокомментировало сообщения о том, что США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Россией.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что ранее Вашингтон предупредил Хафтара и других ливийских руководителей от «стремления полагаться» на президента России Владимира Путина.

«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», — говорится в сообщении.

Ранее Хафтар посетил Россию.

Также сообщалось, что Путин провёл встречу с Хафтаром, на которой стороны обсудили ситуацию в Ливии и обстановку в регионе.

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