Посольство в Ливии рассмешили слова США о нежелательном сближении с Москвой

Посольство России в Ливии с иронией прокомментировало сообщения о том, что США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Россией.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства. Отмечается, что ранее Вашингтон предупредил Хафтара и других ливийских руководителей от «стремления полагаться» на президента России Владимира Путина. «Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», — говорится в сообщении. Ранее Хафтар посетил Россию. Также сообщалось, что Путин провёл встречу с Хафтаром, на которой стороны обсудили ситуацию в Ливии и обстановку в регионе.