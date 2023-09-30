Посольство в Ливии рассмешили слова США о нежелательном сближении с Москвой
Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства.
Отмечается, что ранее Вашингтон предупредил Хафтара и других ливийских руководителей от «стремления полагаться» на президента России Владимира Путина.
«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», — говорится в сообщении.
Ранее Хафтар посетил Россию.
Также сообщалось, что Путин провёл встречу с Хафтаром, на которой стороны обсудили ситуацию в Ливии и обстановку в регионе.