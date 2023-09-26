Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар посетил Россию

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар посетил Россию и провёл переговоры с представителями российского Минобороны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЛНА.

Отмечается, что визит Хафтара состоялся «по приглашению российского государства», а встречал его в России заместитель министра обороны страны Юнус-Бек Евкуров.

«В ходе визита были проведены переговоры с российскими высокопоставленными деятелями вокруг развития ситуации в Ливии», — отмечается в заявлении.

Ранее сотрудники МЧС России прибыли в Ливию для оказания помощи в пострадавшем от наводнения ливийском городе Дерна.