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Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар посетил Россию

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Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар посетил Россию и провёл переговоры с представителями российского Минобороны.
Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар посетил Россию
  • AFP
  • © Abdullah DOMA

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЛНА.

Отмечается, что визит Хафтара состоялся «по приглашению российского государства», а встречал его в России заместитель министра обороны страны Юнус-Бек Евкуров.

«В ходе визита были проведены переговоры с российскими высокопоставленными деятелями вокруг развития ситуации в Ливии», — отмечается в заявлении.

Ранее сотрудники МЧС России прибыли в Ливию для оказания помощи в пострадавшем от наводнения ливийском городе Дерна.

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