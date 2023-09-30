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Салливан: США не откажутся от помощи Киеву из-за риска эскалации с Россией

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Вашингтон учитывает опасность эскалации между Россией и США из-за поддержки американскими властями Украины, однако не считает нужным на фоне этого прекращать военную помощь Киеву.

Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью The Atlantic.

Говоря о риске роста эскалации между Москвой и Вашингтоном, он отметил, что этот вопрос «не даёт ему спать по ночам» и назвал угрозу серьёзной.

«Нам нужно размышлять и учитывать возможную эскалацию. А с другой стороны, мы не должны быть парализованными из-за этого. И мы не были парализованы этим, учитывая отправку нами огромных объёмов современных вооружений на Украину», — приводит ТАСС слова Салливана.

Ранее в Белом доме заявили, что у США будут деньги на помощь ВСУ при приостановке работы властей.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине.

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