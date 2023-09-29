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Блинкен призвал Сербию способствовать деэскалации ситуации в Косове

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Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил сербскому лидеру Александру Вучичу и призвал Белград способствовать деэскалации ситуации в частично признанном Косове.
Блинкен призвал Сербию способствовать деэскалации ситуации в Косове
  • РИА Новости

Отмечается, что Вашингтон выразил обеспокоенность из-за ситуации в регионе.

«Мы призываем Сербию отвести её расположенные на границе силы и способствовать снижению обострения ситуации»», — приводит ТАСС слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Ранее Совет Североатлантического альянса дал своё согласие на использование в Косове дополнительных сил KFOR.

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