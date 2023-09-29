Блинкен призвал Сербию способствовать деэскалации ситуации в Косове
- РИА Новости
Отмечается, что Вашингтон выразил обеспокоенность из-за ситуации в регионе.
«Мы призываем Сербию отвести её расположенные на границе силы и способствовать снижению обострения ситуации»», — приводит ТАСС слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Ранее Совет Североатлантического альянса дал своё согласие на использование в Косове дополнительных сил KFOR.