Блинкен призвал Сербию способствовать деэскалации ситуации в Косове

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил сербскому лидеру Александру Вучичу и призвал Белград способствовать деэскалации ситуации в частично признанном Косове.

Отмечается, что Вашингтон выразил обеспокоенность из-за ситуации в регионе.

«Мы призываем Сербию отвести её расположенные на границе силы и способствовать снижению обострения ситуации»», — приводит ТАСС слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Ранее Совет Североатлантического альянса дал своё согласие на использование в Косове дополнительных сил KFOR.