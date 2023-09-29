Page Six: супруга Трампа Мелания пересмотрела условия их брачного договора
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«За последний год Мелания и её команда тихо вели переговоры о новом «послебрачном» соглашении между ней и Дональдом Трампом», — говорится в публикации.
По словам одного из источников издания, пересмотр брачного договора позволит супруге экс-лидера обеспечить себе и их сыну Бэррону более надёжное будущее на фоне растущего числа судебных счетов Трампа.
Ранее стало известно, что суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.