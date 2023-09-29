Page Six: супруга Трампа Мелания пересмотрела условия их брачного договора

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия их брачного договора, пишет издание Page Six со ссылкой на источники.

«За последний год Мелания и её команда тихо вели переговоры о новом «послебрачном» соглашении между ней и Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

По словам одного из источников издания, пересмотр брачного договора позволит супруге экс-лидера обеспечить себе и их сыну Бэррону более надёжное будущее на фоне растущего числа судебных счетов Трампа.

Ранее стало известно, что суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.