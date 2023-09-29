Молдавия присоединилась к механизму гражданской обороны Евросоюза

Молдавия и Европейский союз подписали соглашение о присоединении Кишинёва к механизму гражданской обороны ЕС.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в материале, церемония подписания состоялась с участием министра внутренних дел страны Адриана Ефроса и еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

«Подписание соглашения о присоединении Молдавии к механизму гражданской обороны ЕС принесёт выгоды нам всем», — сказал Ленарчич.

26 сентября молдавский президент Майя Санду заявила, что граждане Молдавии должны поддерживать европейские ценности.