Молдавия присоединилась к механизму гражданской обороны Евросоюза
- AFP
Об этом пишет ТАСС.
Как отмечается в материале, церемония подписания состоялась с участием министра внутренних дел страны Адриана Ефроса и еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.
«Подписание соглашения о присоединении Молдавии к механизму гражданской обороны ЕС принесёт выгоды нам всем», — сказал Ленарчич.
26 сентября молдавский президент Майя Санду заявила, что граждане Молдавии должны поддерживать европейские ценности.