Seznam Zprávy: Чехия назвала Россию главной угрозой в своей оборонной стратегии

Власти Чехии назвали Россию главной угрозой для страны в своей новой оборонной стратегии, сообщило издание Seznam Zprávy.

«В новой оборонной стратегии Россия названа самой серьёзной угрозой для Чехии», — говорится в публикации.

По данным издания, новая чешская оборонная стратегия в полной мере учитывает украинский конфликт.

Отмечается, что документ уже был одобрен Советом безопасности Чехии.

Ожидается, что голосование в парламенте по этому вопросу состоится в октябре.

Ранее группа сенаторов США во главе с Робертом Менендесом представила в конгресс проект резолюции по случаю 30-летия независимости Чехии и Словакии.

В документе политики среди прочего поддержали быстрые темпы военной модернизации в этих государствах в связи с «угрозой» трансатлантическому миру со стороны России.

Подробнее — в материале RT.