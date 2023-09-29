Сенатор Вэнс: конфликт на Украине разжигают идиоты, виновные в войне в Ираке
«Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке», — сказал он.
Кроме того, Вэнс отметил, что Вашингтон лицемерно заявляет о необходимости восстановления свободы и демократии. При этом, по словам сенатора, государства-сателлиты «отнюдь не свободны и не демократичны».
Ранее палата представителей конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 год.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон неустанно работает над сохранением поддержки Киева.