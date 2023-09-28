МВФ: расширение БРИКС приведёт к снижению рыночной фрагментации

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что МВФ приветствует расширение БРИКС, поскольку это приведёт к снижению рыночной фрагментации.

«Мы приветствуем и поощряем, пока они нацелены на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции», — цитирует её РИА Новости.

Козак добавила, что МВФ также проводит политику по снижению фрагментации глобальной экономики.

Ранее агентство Bloomberg писало, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства Соединённых Штатов во всём мире.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в расширении БРИКС видит установление нового мирового порядка.