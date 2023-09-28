МВФ: расширение БРИКС приведёт к снижению рыночной фрагментации
- РИА Новости
- © Антон Денисов
«Мы приветствуем и поощряем, пока они нацелены на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции», — цитирует её РИА Новости.
Козак добавила, что МВФ также проводит политику по снижению фрагментации глобальной экономики.
Ранее агентство Bloomberg писало, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства Соединённых Штатов во всём мире.
Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в расширении БРИКС видит установление нового мирового порядка.