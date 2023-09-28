Американский журналист O'Рейли назвал Байдена «умственно неполноценным»

На сегодняшний день в США присутствует эпоха беспорядка, при этом «умственно неполноценный» президент Джо Байден является марионеткой в руках прогрессистов в Белом доме.

Такое мнение высказал политический обозреватель и журналист Билл O'Рейли в интервью Такеру Карлсону, передаёт Ино ТВ.

«Президент Байден, по моему мнению, умственно неполноценен», — сказал он.

По его словам, Байден не управляет государством, а делает лишь то, что ему говорят прогрессисты. Также O'Рейли отметил, что при нынешнем президенте наступили времена хаоса и беспорядков.

«Движение Black Lives Matter, бездействие полиции, никого не наказывают за преступления, люди облагаются налогами до такой степени, что у них нет никаких активов», — добавил он.

Журналист подчеркнул, что большинство граждан США не осознают этого, так как пресса тоже сотрудничает с прогрессивным движением и всё заминает.

Ранее Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальную приостановку работы американского правительства, так называемый шатдаун.