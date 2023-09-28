Американский журналист O'Рейли назвал Байдена «умственно неполноценным»
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Такое мнение высказал политический обозреватель и журналист Билл O'Рейли в интервью Такеру Карлсону, передаёт Ино ТВ.
«Президент Байден, по моему мнению, умственно неполноценен», — сказал он.
По его словам, Байден не управляет государством, а делает лишь то, что ему говорят прогрессисты. Также O'Рейли отметил, что при нынешнем президенте наступили времена хаоса и беспорядков.
«Движение Black Lives Matter, бездействие полиции, никого не наказывают за преступления, люди облагаются налогами до такой степени, что у них нет никаких активов», — добавил он.
Журналист подчеркнул, что большинство граждан США не осознают этого, так как пресса тоже сотрудничает с прогрессивным движением и всё заминает.
Ранее Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальную приостановку работы американского правительства, так называемый шатдаун.