Reuters: США намерены развернуть группу реагирования на Южном Кавказе

Соединённые Штаты намерены разместить на Южном Кавказе группу реагирования на стихийные бедствия на фоне кризиса в Карабахе.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя USAID Саманты Пауэр.

По данным агентства, Вашингтон намерен объявить о своём решении в четверг, 28 сентября.

«Они развернут группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа», — говорится в публикации.

Отмечается, что группа будет развёрнута с целью координации американской гуманитарной помощи в регионе.

Ранее издание Al-Watan писало, что США открывают против России новые фронты в Молдавии и на Южном Кавказе.