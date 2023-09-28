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Reuters: США намерены развернуть группу реагирования на Южном Кавказе

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Соединённые Штаты намерены разместить на Южном Кавказе группу реагирования на стихийные бедствия на фоне кризиса в Карабахе.
Reuters: США намерены развернуть группу реагирования на Южном Кавказе
  • AFP
  • © ALAIN JOCARD

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя USAID Саманты Пауэр.

По данным агентства, Вашингтон намерен объявить о своём решении в четверг, 28 сентября.

«Они развернут группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа», — говорится в публикации.

Отмечается, что группа будет развёрнута с целью координации американской гуманитарной помощи в регионе.

Ранее издание Al-Watan писало, что США открывают против России новые фронты в Молдавии и на Южном Кавказе.

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