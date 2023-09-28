Москва и Минск подписали соглашение о признании банковских гарантий госзакупок

Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках. Об этом сообщили в белорусском Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

РИА Новости

Отмечается, что 28 сентября состоялся визит министра антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексея Богданова в Москву. «В рамках визита министром подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок», — приводит РИА Новости заявление. Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада.