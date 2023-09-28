Москва и Минск подписали соглашение о признании банковских гарантий госзакупок
- РИА Новости
Отмечается, что 28 сентября состоялся визит министра антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексея Богданова в Москву.
«В рамках визита министром подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада.