Узнать больше

Москва и Минск подписали соглашение о признании банковских гарантий госзакупок

Короткая ссылка
Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках. Об этом сообщили в белорусском Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Москва и Минск подписали соглашение о признании банковских гарантий госзакупок
  • РИА Новости

Отмечается, что 28 сентября состоялся визит министра антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексея Богданова в Москву.

«В рамках визита министром подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить