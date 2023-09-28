Блинкен заявил, что Вашингтон работает над реформированием Совбеза ООН

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты работают над реформированием Совета Безопасности ООН с учётом нынешних реалий.

Об этом Блинкен сказал в ходе дискуссии, организованной на площадке издания The Atlantic.

По его словам, Совбез ООН в настоящее время сталкивается с большим количеством проблем.

«Мы возглавляем усилия по фактическому реформированию Совета, чтобы привлечь к его работе страны, чтобы это лучше отражало сегодняшнюю реальность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глобальная финансовая архитектура и Совет Безопасности ООН устарели и нуждаются в структурных реформах.