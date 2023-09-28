Блинкен заявил, что Вашингтон работает над реформированием Совбеза ООН
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Об этом Блинкен сказал в ходе дискуссии, организованной на площадке издания The Atlantic.
По его словам, Совбез ООН в настоящее время сталкивается с большим количеством проблем.
«Мы возглавляем усилия по фактическому реформированию Совета, чтобы привлечь к его работе страны, чтобы это лучше отражало сегодняшнюю реальность», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глобальная финансовая архитектура и Совет Безопасности ООН устарели и нуждаются в структурных реформах.