АМНА: бывший госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ

Экс-госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео рассказал о своих контактах с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом информирует агентство АМНА.

Как передаёт РИА Новости, по словам Помпео, они с Путиным часто шутили про КГБ и спецслужбы.

У российского президента есть видение восстановления великой Российской империи, добавил он.

Бывший госсекретарь также выразил уверенность, что нормальная жизнь вернётся.

Ранее глава Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Путин на одной из их встреч больше получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта».