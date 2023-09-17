Ниинистё: Путин на встрече более получаса рассказывал о стихотворении Лермонтова

Глава Финляндии Саули Ниинистё заявил, что российский лидер Владимир Путин на одной из их встреч больше получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта».

Об этом он сказал изданию The New York Times.

Ниинистё рассказал, что однажды на встрече, состоявшейся до начала СВО, Путин демонстрировал эрудицию и «был одержим» культурой России.

По словам финского лидера, он хотел проверить знания президента России о российской культуре и спросил его о стихотворении Лермонтова «Смерть поэта». Ниинистё отметил, что Путин говорил об этом более получаса.

Ниинистё также хотел бы сохранить отношения с Россией и отметил, что Западу важно найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и после завершения украинского конфликта.