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Байден: последствия приостановки работы правительства США были бы катастрофой

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Президент США Джо Байден заявил, что возможная приостановка работы федерального правительства привела бы к катастрофическим последствиям для страны в долгосрочной перспективе.

Как он отметил, его администрация активно сотрудничает с демократами в палате представителей и с руководством демократов и республиканцев в сенате, чтобы попытаться избежать приостановки работы правительства.

«Это было бы для нас катастрофично, особенно в долгосрочной перспективе», — приводит его заявление пресс-служба Белого дома.

Ранее Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальную приостановку работы американского правительства.

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