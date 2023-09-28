Байден: последствия приостановки работы правительства США были бы катастрофой

Президент США Джо Байден заявил, что возможная приостановка работы федерального правительства привела бы к катастрофическим последствиям для страны в долгосрочной перспективе.

Как он отметил, его администрация активно сотрудничает с демократами в палате представителей и с руководством демократов и республиканцев в сенате, чтобы попытаться избежать приостановки работы правительства.

«Это было бы для нас катастрофично, особенно в долгосрочной перспективе», — приводит его заявление пресс-служба Белого дома.

Ранее Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальную приостановку работы американского правительства.