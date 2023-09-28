Monde: Запад бежит со всех фронтов из-за провала на Украине
«Вывод французских войск из Нигера спустя два года после ухода американцев из Афганистана говорит об отступлении Запада, которое носит не только военный, но и политико-дипломатический характер», — пишет Кауфманн.
По её словам, Запад вынужден идти на уступки по многим вопросам из-за неприятия политики Глобального Юга.
Она отметила, что украинский конфликт усугубил данную тенденцию.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что власти Франции отказались от военного сотрудничества с захватившими власть в Нигере мятежниками и выводят войска из этой страны.