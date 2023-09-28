Monde: Запад бежит со всех фронтов из-за провала на Украине

Страны Запада бегут с политического и военного фронтов вследствие провала на Украине, заявила обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн.

«Вывод французских войск из Нигера спустя два года после ухода американцев из Афганистана говорит об отступлении Запада, которое носит не только военный, но и политико-дипломатический характер», — пишет Кауфманн.

По её словам, Запад вынужден идти на уступки по многим вопросам из-за неприятия политики Глобального Юга.

Она отметила, что украинский конфликт усугубил данную тенденцию.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что власти Франции отказались от военного сотрудничества с захватившими власть в Нигере мятежниками и выводят войска из этой страны.