Посол Антонов: бизнес США по-прежнему заинтересован в российском рынке
По его словам, к давлению на бизнес присоединились ангажированные СМИ и некоторые неправительственные организации.
Он отметил, что публикацией материалов они подталкивают компании к уходу из России.
«Но даже в таких условиях американские фирмы подтверждают заинтересованность в сохранении присутствия на российском рынке», — сказал Антонов.
Ранее США ввели экспортные ограничения против пяти российских компаний, а также организаций из Китая, Финляндии, Германии, Омана, Объединённых Арабских Эмиратов и Пакистана.