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Посол Антонов: бизнес США по-прежнему заинтересован в российском рынке

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Американский бизнес всё ещё заинтересован в российском рынке, несмотря на давление властей США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, к давлению на бизнес присоединились ангажированные СМИ и некоторые неправительственные организации.

Он отметил, что публикацией материалов они подталкивают компании к уходу из России.

«Но даже в таких условиях американские фирмы подтверждают заинтересованность в сохранении присутствия на российском рынке», — сказал Антонов.

Ранее США ввели экспортные ограничения против пяти российских компаний, а также организаций из Китая, Финляндии, Германии, Омана, Объединённых Арабских Эмиратов и Пакистана.

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