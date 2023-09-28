Politico: Госдеп и Пентагон не согласны по вопросу поставок оружия Украине

Точки зрения Госдепа США и Пентагона по вопросу поставок оружия Украине не совпадают, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный представитель администрации указал на то, что государственный департамент и Пентагон движутся с разными скоростями, основанными на различающихся точках зрения», — говорится в материале.

Отмечается, что подход Пентагона к предоставлению помощи ВСУ является более осторожным.

Ранее сенат США предложил согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе $4,5 млрд по линии Пентагона вместо запрошенных Белым домом $24 млрд.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что помощь Украине ведёт к финансированию нацизма.