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Politico: Госдеп и Пентагон не согласны по вопросу поставок оружия Украине

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Точки зрения Госдепа США и Пентагона по вопросу поставок оружия Украине не совпадают, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный представитель администрации указал на то, что государственный департамент и Пентагон движутся с разными скоростями, основанными на различающихся точках зрения», — говорится в материале.

Отмечается, что подход Пентагона к предоставлению помощи ВСУ является более осторожным.

Ранее сенат США предложил согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе $4,5 млрд по линии Пентагона вместо запрошенных Белым домом $24 млрд.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что помощь Украине ведёт к финансированию нацизма.

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