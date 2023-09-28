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Посол: власти Канады должны извиниться перед русскими за инцидент с нацистом

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Извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием нациста Ярослава Гуньки в парламенте страны недостаточно, канадские власти должны принести извинения русским и русской общине Канады, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, извинения Трюдо по факту не были извинениями и их недостаточно.

«Правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир», — цитирует ТАСС заявление Степанова.

Ранее Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.

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