Посол: власти Канады должны извиниться перед русскими за инцидент с нацистом
По его словам, извинения Трюдо по факту не были извинениями и их недостаточно.
«Правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир», — цитирует ТАСС заявление Степанова.
Ранее Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.