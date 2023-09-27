INA: в Ираке задержали 14 человек по делу о пожаре на свадьбе

Органы безопасности Ирака задержали 14 человек по делу о пожаре на свадьбе в иракском городе Эль-Хамдания, сообщает агентство INA со ссылкой на МВД страны.

«Органы безопасности задержали 14 обвиняемых», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе задержанных оказались рабочие, владелец зала, где проходила свадьба, а также причастные к зажиганию пиротехники люди.

Ранее организация Красный Полумесяц в своих соцсетях заявила, что число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в иракской провинции Найнава превысило 450.

Представитель МВД Ирака заявил, что фейерверки и практически полное отсутствие мер безопасности стали основными причинами пожара.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру республики Мухаммеду ас-Судани в связи с последствиями пожара в Эль-Хамдании.