Причиной пожара с более чем 100 жертвами на свадьбе в Ираке стали фейерверки
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«Главными причинами пожара в зале для торжественных мероприятий в Эль-Хамдании были применение фейерверков в закрытом помещении и отсутствие каких-либо мер безопасности», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что к значительному увеличению числа жертв во время пожара привело то, что аварийные выходы из зала были закрыты.
Ранее организация Красный Полумесяц в своих соцсетях заявила, что число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в иракской провинции Найнава превысило 450.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру республики Мухаммеду ас-Судани в связи с последствиями пожара в Эль-Хамдании.