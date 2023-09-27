Причиной пожара с более чем 100 жертвами на свадьбе в Ираке стали фейерверки

Представитель Министерства внутренних дел Ирака заявил, что фейерверки и практически полное отсутствие мер безопасности стали основными причинами пожара в иракском городе Эль-Хамдания, в результате которого погибли более 100 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Главными причинами пожара в зале для торжественных мероприятий в Эль-Хамдании были применение фейерверков в закрытом помещении и отсутствие каких-либо мер безопасности», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что к значительному увеличению числа жертв во время пожара привело то, что аварийные выходы из зала были закрыты.

Ранее организация Красный Полумесяц в своих соцсетях заявила, что число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в иракской провинции Найнава превысило 450.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру республики Мухаммеду ас-Судани в связи с последствиями пожара в Эль-Хамдании.