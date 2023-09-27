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Песков поприветствовал извинения премьера Канады за чествование нациста в стране

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поприветствовал факт извинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС.

«То, что принесены извинения, можно только приветствовать. Главное, что для принятия такого решения наверняка понадобилось ознакомление с дополнительными историческими справками», — приводит Life.ru его слова.

Песков подчеркнул, что данный эпизод позволил молодому и среднему поколению канадцев ещё раз узнать, кто с кем воевал во время Второй Мировой войны.

Ранее Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.

В МИД России после этого заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом. 

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