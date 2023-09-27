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Трюдо сожалеет, что Зеленский тоже оказался в центре скандала с эсэсовцем

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сожалеет, что Владимир Зеленский тоже попал в скандал из-за чествования в канадском парламенте эсэсовца Ярослава Гуньки. По словам Трюдо, фотографии с аплодирующим Зеленским «использовались российской пропагандой».
Трюдо сожалеет, что Зеленский тоже оказался в центре скандала с эсэсовцем
  • globallookpress.com

Об этом сообщает CBC News.

Ранее Трюдо заявил, что приглашение Гуньки в канадский парламент было широко освещено «российской пропагандой».

Американский бизнесмен Илон Маск после этого отреагировал на слова политика, отметив, что «не всё является российской дезинформацией».

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.

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