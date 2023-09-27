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Бывший морпех Хо заявил, что США не стремятся передавать ВСУ даже старые танки

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Соединённые Штаты могли бы передать ВСУ большие партии устаревших танков, но не делают этого. По словам капитана Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо, это показывает роль Украины как пешки.
Бывший морпех Хо заявил, что США не стремятся передавать ВСУ даже старые танки
  • Gettyimages.ru
  • © Spencer Platt

«Если бы на прошлой неделе я встретил Зеленского, то сказал бы ему, что морская пехота списала 250, может 300 танков», — сказал он в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

Хо подчеркнул, что Вашингтону потребовалось восемь месяцев, чтобы передать Киеву 31 танк Abrams.

«Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка», — отметил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские танки Abrams, прибывающие на Украину, будут гореть так же, как и остальная техника ВСУ.

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