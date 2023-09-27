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Чехия закупит 24 истребителя F-35 у США

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Власти Чехии приняли решение заказать 24 сверхзвуковых истребителя F-35 у США. Об этом сообщил чешский премьер Пётр Фиала.
Чехия закупит 24 истребителя F-35 у США
  • Gettyimages.ru
  • © Lukas Kabon/Anadolu Agency

Об этом сообщает «Чешское радио».

Отмечается, что первые самолёты поставят Праге в 2029 году, а полная партия ожидается к 2035 году.

16 сентября в Праге на Вацлавской площади прошёл митинг против политики действующего чешского правительства.

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