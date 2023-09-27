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Bloomberg: США до сих пор отказываются называть переворотом события в Нигере

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Власти Соединённых Штатов до сих пор отказываются называть переворотом свержение власти в Нигере в июле из-за опасения прекращения военного сотрудничества со страной в стратегически важном регионе.
Bloomberg: США до сих пор отказываются называть переворотом события в Нигере
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Об этом в статье для агентства Bloomberg написал обозреватель Андреас Клут.

«США отказываются называть переворотом произошедший два месяца назад захват власти в Нигере военными — мятеж, путч, свержение правительства — называйте, как хотите», — говорится в публикации.

Как объяснил обозреватель, использование термина «переворот» потребовало бы от Вашингтона согласно законодательству приостановить военное сотрудничество с Нигером, который расположен в стратегически важном для США регионе Сахель.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США рассматривают вариант физического устранения лидеров, пришедших к власти в Нигере.

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