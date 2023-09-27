Сурков заявил о формировании Великого Севера с участием России, Европы и США

Победа России изменит мир и весь так называемый Запад и создаст предпосылки для формирования нового общего социального и культурного пространства, считает экс-помощник президента Владислав Сурков.

Такое мнение он выразил в статье для портала «Актуальные комментарии».

Триединый геополитический кластер, которому предстоит сформироваться, Сурков назвал Великим Севером. Он напомнил, что появление термина Глобальный Юг говорит о предчувствии появления подобного северного пространства.

По его оценкам, контуры Великого Севера едва видны, но проступают.

«Сейчас трудно поверить, что конфликтующие системы в итоге достигнут высокого уровня конвергенции. Но так же трудно было поверить в единую Россию, когда Михаил Тверской бился с Московским княжеством. Так же трудно было поверить в единую Европу во времена Валленштейна. Или в соединение штатов Америки — в начале войны янки с конфедератами», — пишет Сурков.

Он также отмечает, что сегодня «на наших глазах идёт бурная реакция синтеза цивилизаций», на это «уже ушли века и уйдёт ещё немало десятилетий».

«Великий Север... Будет полон противоречий — и при этом одержим объединяющей идеей коллективного лидерства», — подчеркивает он.

Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, спецоперация России на Украине в конечном итоге станет одной из причин формирования нового мирового порядка.

Другими факторами являются конкуренция Китая и США и усиление Глобального Юга, отметил он.