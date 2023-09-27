ФСВТС: Болгария грубо нарушит обязательства при передаче ВСУ ракет для С-300
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Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России, передаёт Интерфакс.
В службе призвали Софию пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества.
Ранее профильный комитет Народного собрания Болгарии одобрил поставку Украине неисправных ракет для ЗРК С-300.
Президент Болгарии Румен Радев подверг критике инициативу членов парламента о передаче Украине ракет.