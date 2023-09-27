ФСВТС: Болгария грубо нарушит обязательства при передаче ВСУ ракет для С-300

Болгария грубо нарушит обязательства в случае передачи Вооружённым силам Украины управляемых ракет для комплексов С-300.

Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России, передаёт Интерфакс.

В службе призвали Софию пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества.

Ранее профильный комитет Народного собрания Болгарии одобрил поставку Украине неисправных ракет для ЗРК С-300.

Президент Болгарии Румен Радев подверг критике инициативу членов парламента о передаче Украине ракет.