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ФСВТС: Болгария грубо нарушит обязательства при передаче ВСУ ракет для С-300

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Болгария грубо нарушит обязательства в случае передачи Вооружённым силам Украины управляемых ракет для комплексов С-300.
ФСВТС: Болгария грубо нарушит обязательства при передаче ВСУ ракет для С-300
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России, передаёт Интерфакс.

В службе призвали Софию пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества.

Ранее профильный комитет Народного собрания Болгарии одобрил поставку Украине неисправных ракет для ЗРК С-300.

Президент Болгарии Румен Радев подверг критике инициативу членов парламента о передаче Украине ракет.

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