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Президент Болгарии подверг критике план передачи ВСУ неисправных ракет С-300

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Президент Болгарии Румен Радев подверг критике инициативу членов парламента о передаче Украине неисправных ракет для ЗРК С-300.
Президент Болгарии подверг критике план передачи ВСУ неисправных ракет С-300
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Правительство и Народное собрание должны сохранять и развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать её в качестве донора для иностранных армий», — приводит слова Радева агентство «Фокус».

Ранее профильный комитет Народного собрания Болгарии одобрил поставку Украине неисправных ракет для ЗРК С-300.

До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина перенесла за пределы страны часть производства собственных ракет.

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