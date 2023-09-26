Президент Болгарии подверг критике план передачи ВСУ неисправных ракет С-300
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«Правительство и Народное собрание должны сохранять и развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать её в качестве донора для иностранных армий», — приводит слова Радева агентство «Фокус».
Ранее профильный комитет Народного собрания Болгарии одобрил поставку Украине неисправных ракет для ЗРК С-300.
До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина перенесла за пределы страны часть производства собственных ракет.