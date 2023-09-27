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Песков: аплодисменты Зеленского фашисту подтверждают нацистскую идеологию Киева

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аплодисменты Владимира Зеленского нацисту Ярославу Гуньке в парламенте Канады вновь подтверждают нацистскую идеологию Киева.
Песков: аплодисменты Зеленского фашисту подтверждают нацистскую идеологию Киева
  • globallookpress.com

По его словам, пристрастие к нацистской идеологии Киева — это не новость и тот факт, что Зеленский стоя рукоплескал фашисту, «лишний раз это подтверждает».

Песков добавил, что необходима международная реакция на данные события.

Он также отметил, что канадские власти обязаны предать правосудию нациста Гуньку.

26 сентября в МИД России сообщили, что чествование в канадском парламенте нациста Гуньки говорит о русофобском режиме премьера Канады Джастина Трюдо.

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