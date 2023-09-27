Американист Дробницкий: финансирование Киева становится токсичной темой

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT прокомментировал заявление спикера палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Кевина Маккарти о неправильности включения средств для Киева во временный бюджет США.

По словам собеседника RT, тема финансирования Киева становится всё более токсичной.

«Потому что (возникают. — RT) споры вокруг выделения денег Киеву в условиях военных действий. Очевидно, что значительная часть республиканцев начинают этому сопротивляться», — рассказал Дробницкий.

Он обратил особое внимание на то, что правое крыло Республиканской партии стремится не просто исключить помощь Украине из бюджета, но и полностью прекратить финансирование.

Однако он уверен, что некоторые средства Украине всё же будут выделены.

«Я думаю, что какие-то деньги выделят. Сейчас пока под угрозой именно временное финансирование статьи бюджета, на месяц. Потому что до 30 сентября они точно полный бюджет не примут... Споры вокруг этого довольно серьёзные. Обещанные $24 млрд Байдена под серьёзной угрозой», — заключил Дробницкий.

Ранее спикер палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных средств Киеву в рамках инициативы о продлении финансирования федерального правительства страны.

Маккарти также напомнил о проблемах на южных границах страны.