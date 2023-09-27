Маккарти назвал неправильным включение средств для Киева во временный бюджет США

Спикер палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных средств Киеву в рамках инициативы о продлении финансирования федерального правительства страны.

Об этом пишет РИА Новости.

«Да, это неправильно... Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев», — подчеркнул он.

Маккарти также напомнил о проблемах на южных границах страны.

Ранее сенат США предложил согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе $4,5 млрд по линии Пентагона вместо запрошенных Белым домом $24 млрд.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что помощь Украине ведёт к финансированию нацизма.