Маккарти назвал неправильным включение средств для Киева во временный бюджет США
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Об этом пишет РИА Новости.
«Да, это неправильно... Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев», — подчеркнул он.
Маккарти также напомнил о проблемах на южных границах страны.
Ранее сенат США предложил согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе $4,5 млрд по линии Пентагона вместо запрошенных Белым домом $24 млрд.
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что помощь Украине ведёт к финансированию нацизма.