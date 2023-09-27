CTV: парламент Канады согласился с предложением осудить нацизм во всех его формах
Об этом сообщает CTV.
Отмечается, что с таким предложением выступил лидер оппозиционной партии Квебекский блок Ив-Франсуа Бланше.
По данным телеканала, депутаты осудили приглашение в парламент украинского нациста Ярослава Гуньки, а также «отозвали» оказанные ему почести.
Ранее спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку на фоне скандала с чествованием Гуньки в канадском парламенте.
Также посол России в Оттаве Олег Степанов потребовал извинений от властей Канады перед русскими за овации нацисту.