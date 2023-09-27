CTV: парламент Канады согласился с предложением осудить нацизм во всех его формах

Члены всех представленных в парламенте Канады партий поддержали предложение осудить нацизм во всех его формах.

Об этом сообщает CTV.

Отмечается, что с таким предложением выступил лидер оппозиционной партии Квебекский блок Ив-Франсуа Бланше.

По данным телеканала, депутаты осудили приглашение в парламент украинского нациста Ярослава Гуньки, а также «отозвали» оказанные ему почести.

Ранее спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку на фоне скандала с чествованием Гуньки в канадском парламенте.

Также посол России в Оттаве Олег Степанов потребовал извинений от властей Канады перед русскими за овации нацисту.