Депутат Юрчишин: предъявление Киеву списка реформ является ошибочным шагом США
Об этом информирует РИА Новости.
«Как по мне, это очень ошибочный шаг наших партнёров», — сказал депутат.
При этом он назвал «привязку» реформирования к получению оружия «большим вызовом».
«Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей», — добавил Юрчишин.
Ранее Белый дом поставил Киеву ряд условий для продолжения военной помощи.
Также экс-глава ЕК Жозе Мануэл Баррозу заявил, что интеграция Украины в ЕС потребует реформ.