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Депутат Юрчишин: предъявление Киеву списка реформ является ошибочным шагом США

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Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин в интервью украинскому радио New Voice назвал предъявление Киеву списка приоритетных реформ обидным и «ошибочным шагом» США.

Об этом информирует РИА Новости.

«Как по мне, это очень ошибочный шаг наших партнёров», — сказал депутат.

При этом он назвал «привязку» реформирования к получению оружия «большим вызовом».

«Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей», — добавил Юрчишин. 

Ранее Белый дом поставил Киеву ряд условий для продолжения военной помощи.

Также экс-глава ЕК Жозе Мануэл Баррозу заявил, что интеграция Украины в ЕС потребует реформ.

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