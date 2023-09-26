Министры обороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе 11—12 октября

Заседание министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе 11—12 октября, сообщает пресс-служба альянса.

Отмечается, что председательствовать на мероприятии будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.

16 сентября глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что страны Североатлантического альянса проведут в 2024 году крупнейшие после окончания холодной войны учения.