Песков заявил, что дата поездки Путина в Китай определена
Даты поездки российского лидера Владимира Путина в Китай согласованы, они будут своевременно оглашены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- kremlin.ru
«В Китай — да», — сказал он в ходе брифинга с журналистами.
Песков подчеркнул, что Кремль своевременно сообщит о датах поездки Путина в КНР.
1 сентября Путин сообщил, что в скором времени проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен