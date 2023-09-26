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Песков заявил, что дата поездки Путина в Китай определена

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Даты поездки российского лидера Владимира Путина в Китай согласованы, они будут своевременно оглашены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что дата поездки Путина в Китай определена
  • kremlin.ru

«В Китай — да», — сказал он в ходе брифинга с журналистами.

Песков подчеркнул, что Кремль своевременно сообщит о датах поездки Путина в КНР.

1 сентября Путин сообщил, что в скором времени проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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