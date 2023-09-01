Путин заявил, что в скором времени встретится с Си Цзиньпином
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- © President Of Russia/Keystone Press Agency
«Достаточно скоро у нас будут мероприятия, встреча будет с председателем КНР», — сказал он в ходе открытого урока «Разговор о важном».
Путин подчеркнул, что китайский лидер делает очень много для развития российско-китайских отношений.
«Мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать ещё по направлению развития гуманитарных контактов», — отметил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно сообщать о визите Путина в Китай, однако такой вопрос прорабатывается.