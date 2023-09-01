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Путин заявил, что в скором времени встретится с Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин заявил, что в скором времени встретится с Си Цзиньпином
  • globallookpress.com
  • © President Of Russia/Keystone Press Agency

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия, встреча будет с председателем КНР», — сказал он в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Путин подчеркнул, что китайский лидер делает очень много для развития российско-китайских отношений.

«Мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать ещё по направлению развития гуманитарных контактов», — отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно сообщать о визите Путина в Китай, однако такой вопрос прорабатывается.

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