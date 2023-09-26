Херш: США хотели подрывом «Северных потоков» уменьшить влияние России на ФРГ

Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что подрыв «Северных потоков» связан с целью Вашингтона уменьшить влияние России на ФРГ.

Об этом он написал в материале, опубликованном на ресурсе Substack.

По его словам, США взорвали трубопроводы, но их действия не имели ничего общего с украинским конфликтом.

Херш отметил, что это произошло из-за страхов Вашингтона, что ФРГ включит поток газа России и что Берлин, а далее и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и её недорогих природных ресурсов.

«Появился главный страх: что Америка потеряет своё давнее первенство в Западной Европе», — сообщил журналист.

Он также заявил, что все рапорты о планировании диверсии США на «Северных потоках» поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, Белый дом был изолирован от всего, что происходило в Норвегии в это время.