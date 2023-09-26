Херш: США хотели подрывом «Северных потоков» уменьшить влияние России на ФРГ
- AFP
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Об этом он написал в материале, опубликованном на ресурсе Substack.
По его словам, США взорвали трубопроводы, но их действия не имели ничего общего с украинским конфликтом.
Херш отметил, что это произошло из-за страхов Вашингтона, что ФРГ включит поток газа России и что Берлин, а далее и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и её недорогих природных ресурсов.
«Появился главный страх: что Америка потеряет своё давнее первенство в Западной Европе», — сообщил журналист.
Он также заявил, что все рапорты о планировании диверсии США на «Северных потоках» поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, Белый дом был изолирован от всего, что происходило в Норвегии в это время.