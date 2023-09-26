Херш: все рапорты о диверсии на «Северных потоках» поступали лично главе ЦРУ

Все рапорты о планировании диверсии США на «Северных потоках» поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, Белый дом был изолирован от всего, что происходило в Норвегии в это время, заявил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

«Белый дом был изолирован от событий в Осло, различные отчёты и новые данные с мест передавались непосредственно директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, который был единственным связующим звеном между планировщиками и президентом, санкционировавшим проведение миссии 26 сентября 2022 года», — сказал он.

По словам Херша, все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.