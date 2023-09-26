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Бельгия начала подготовку к демонтажу пяти атомных реакторов на своих двух АЭС

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Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден сообщила, что страна начала готовить к демонтажу пять из семи реакторов на своих двух АЭС.
Бельгия начала подготовку к демонтажу пяти атомных реакторов на своих двух АЭС
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, срок эксплуатации двух наименее старых реакторов — четвёртого блока АЭС «Дул» и третьего энергоблока АЭС «Тианж» — продлят на десять лет.

Верлинден добавила, что начинается подготовка к демонтажу остальных пяти реакторов, два из которых были остановлены в конце 2022 года и начале 2023 года.

В марте 2022 года бельгийский премьер-министр Александр Де Кро сообщил, что власти Бельгии сообщили о пересмотре решения об остановке действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетике.

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