Бельгия начала подготовку к демонтажу пяти атомных реакторов на своих двух АЭС
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Об этом пишет ТАСС.
По её словам, срок эксплуатации двух наименее старых реакторов — четвёртого блока АЭС «Дул» и третьего энергоблока АЭС «Тианж» — продлят на десять лет.
Верлинден добавила, что начинается подготовка к демонтажу остальных пяти реакторов, два из которых были остановлены в конце 2022 года и начале 2023 года.
В марте 2022 года бельгийский премьер-министр Александр Де Кро сообщил, что власти Бельгии сообщили о пересмотре решения об остановке действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетике.