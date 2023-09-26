Monde: Эр-Рияд снижает зависимость от США, требуя при этом новых пактов

Журналист Le Monde Жан-Мишель Беза выразил мнение, что Саудовская Аравия снижает зависимость от США, развивая отношения с Россией и Китаем.

При этом, по словам обозревателя, Эр-Рияд полностью от Вашингтона не отказывается и требует от него новых «пактов о взаимопомощи».

«Никогда ещё саудовцы так хорошо не соответствовали своему прозвищу «нефтяные короли», — сказал Беза.

При этом он отметил, что Эр-Рияд восстановил контроль над рынком чёрного золота при активной поддержке России.

«Эр-Рияд сделает всё, чтобы продлить добычу нефти как можно дольше», — добавил журналист.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Также в Bloomberg заявили, что мир столкнулся с дефицитом дизельного топлива.