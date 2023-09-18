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Bloomberg: мир столкнулся с дефицитом дизельного топлива

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Мировые нефтеперерабатывающие компании не могут обеспечить мир достаточным количеством дизельного топлива.

Такое заявление сделали в Bloomberg.

В статье отмечается, что контракты по дизелю достигли рекордной стоимости — выше $140 за баррель.

Кроме того, ситуацию обострило сокращение добычи нефти лидерами ОПЕК+ — Саудовской Аравией и Россией.

Помимо этого, по данным издания, многие заводы стали работать медленнее из-за жаркого лета в Северном полушарии, поэтому запасы остановились.

При этом уточняется, что ситуация с дефицитом может ухудшиться.

Ранее стоимость нефти марки Brent превысила $94 за баррель.

Также в Spiegel отмечали, что Германия увеличила в 12 раз закупки российской нефти.

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