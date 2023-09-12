Spiegel: Германия увеличила в 12 раз закупки российской нефти
- AP
- © Michael Probst
Отмечается, что ФРГ покупает топливо у Индии, которая, в свою очередь, закупает сырую нефть у России.
По данным журнала, стоимость поставленной нефти из Индии увеличилась с €37 млн в прошлом году до €451 млн в 2023 году.
Ранее статистика бразильской таможни показала, что в августе Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию до 920 тыс. т, что в три раза больше, чем поставил ближайший конкурент — Соединённые Штаты.