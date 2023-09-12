Spiegel: Германия увеличила в 12 раз закупки российской нефти

Власти Германии в 12 раз увеличили закупки российской нефти через Индию. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на официальную статистику.

Отмечается, что ФРГ покупает топливо у Индии, которая, в свою очередь, закупает сырую нефть у России.

По данным журнала, стоимость поставленной нефти из Индии увеличилась с €37 млн в прошлом году до €451 млн в 2023 году.

Ранее статистика бразильской таможни показала, что в августе Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию до 920 тыс. т, что в три раза больше, чем поставил ближайший конкурент — Соединённые Штаты.